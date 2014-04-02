Россия не должна использовать энергоносители как оружие против Украины - Керри

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Керри заявил на заседании Советы США ЕС по вопросам энергетики с участием Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и Комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Должна быть энергетическая безопасность - не только для Украины, но и для всей Европы. И это требует значительного трансатлантического сотрудничества... Ни одна страна не должна использовать энергоносители для подавления стремлений людей. Энергоносители не должны использоваться в качестве оружия", - сказал Керри.

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"Мы не можем позволить, чтобы энергоносители использовались в качестве политического оружия или средства агрессии. Мы предпринимаем важные шаги сегодня, чтобы кому-то было труднее использовать это средство, и мы работаем вместе, чтобы помочь Украине получать газ из Польши и Венгрии и отработать маршрут (поставок газа) из Словакии", - сказал Госсекретарь США.

Керри назвал положительным шагом договоренности Украины с Международным валютным фондом, которые предусматривают отказ от системы субсидирования энергокомпаний.

"В своей недавней договоренности с МВФ Украина согласилась упорядочить субсидии на энергоносители и сделать свой энергорынок более конкурентоспособным, что, конечно, является очень важным", - сказал он.