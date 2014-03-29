Эштон осуждает "Правый Сектор" за политическое давление и нарушение принципов демократии

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Эштон, переданном агентству УНИАН, в которой она также приветствует создание Верховной Радой специальной комиссии для расследования гибели активиста "Правого Сектора" Александра Музычка (Белого).

"Я строго осуждает давление со стороны активистов "Правого Сектора", которые окружили здание Верховной Рады Украины. Такое запугивание парламента противоречит демократическим принципам и верховенству права," - говорится в заявлении Эштон.Читайте такжеПарламент создал комиссию по расследованию гибели Сашка Билого

"Я призываю "Правый Сектор" и другие партии в Украине воздерживаться от насилия и угроз насилием. Они должны немедленно сдать все незаконное оружие представителям власти," - добавила Верховный представитель ЕС.

Эштон также призвала к беспристрастному и авторитетному расследованию обстоятельств гибели Александра Музычко (Билого) во время попытки задержания милицией и приветствовала создание Верховной Радой специальной комиссии по расследованию инцидента.