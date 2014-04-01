Украина просит у НАТО радары для обустройства границ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в штаб-квартире Альянса сообщил журналистам и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица перед заседанием Комиссии Украина - НАТО.

"Список был передан через штаб-квартиру НАТО, но на самом деле он адресован странам-членам Альянса. И каждая страна-член НАТО должна принимать индивидуальное решение относительно того, какую материально-техническую, военно-техническую помощь оказать Украине", - сказал Дещица.

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"Сегодня этот список находится на рассмотрении министерств обороны стран НАТО. И мы надеемся, что решение по этому будет принято как можно скорее. Речь идет о помощи радарами, оборудованием для обустройства границ - вот такого плана помощь", - сказал министр.