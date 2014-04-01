ВР прекратила полномочия двух нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку заявления Аверченко о сложении полномочий проголосовали 227 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале, за заявление Чернякова - 233 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта и.о. президента Александр Турчинов назначил Аверченко исполняющим обязанности гендиректора "Укроборонпрома".

Распоряжением от 25 марта Кабинет министров назначил Чернякова председателем Государственного агентства лесных ресурсов.