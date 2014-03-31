Турчинов выступил за расширение полномочий регионов в составе унитарной Украины
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уверяет, что в Украине нет предпосылок для федерализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в учебном центре Национальной гвардии Украины в селе Новые Петровцы Киевской области.
“Сегодня в Украине нет никаких предпосылок для федерализации. Украина - унитарное государство”, - подчеркнул Турчинов.
Читайте такжеОтказ от внеблокового статуса Украины остро стоит на повестке дня - ТурчиновВместе с тем он подчеркнул, что украинские регионы должны иметь больше полномочий, оставаясь в составе унитарного государства.
Комментируя высказывания российских чиновников, которые навязывают федерализацию Украине, Турчинов предложил им взглянуть на проблемы, которые существуют в Российской Федерации, и заниматься их решением.
“В Украине есть парламент, есть правительство, есть народ, которые сами способны определять свою судьбу”, - сказал он.