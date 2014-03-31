Кандидат в президенты Бойко задекларировал 440 тысяч дохода и ВАЗ 1978 года

Юрий Бойко задекларировал 438 тысяч 678 гривен дохода за прошлый год. А вот члены его семьи заработали за тот же период 17,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах, опубликованной в газете "Голос Украины", сообщает Украинская правда.

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Львиную долю своего дохода Бойко получил в качестве зарплаты - 338,33 тысячи. На дивидендах экс-вице-премьер заработал лишь 32,5 тысяч (члены семьи Бойко - почти 4,73 миллиона).

У Бойко есть несколько земельных участков общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, жилой дом на 444,8 квадратов, садовый домик на 432 квадрата и две квартиры более чем по 200 квадратных метров каждая. Интересно, что близкие Бойко за последний год получили в подарок 3,6 миллиона гривен, и продали акций на более чем 8 миллионов.

Бойко нажил себе два гаража и два авто: ВАЗ 2101 ("Копейка") и Mersedes-Benz GL 500.