Бойко примет участие в президентской гонке
17:54, 26 марта 2014Политика
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Документы в ЦИК экс-вице-премьер подал сегодня, отметили в пресс-службе.
Бойко идет в президенты
Экс-вице-премьер-министр Юрий Бойко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию его кандидатом на пост президента на внеочередных выборах 25 мая.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Документы Бойко подал сегодня, отметили в пресс-службе.
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Как сообщалось, 17 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на пост президента – Рената Кузьмина. Вчера, 25 марта, заявления на регистрацию кандидатами в президенты подали экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин и президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович.
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