На львовском Майдане почтили память Героев «Небесной сотни»

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города на площади возле памятника Т.Шевченко собралось несколько тысяч львовян, которые на 40-й день гибели Героев собрались со свечами и лампадками почтить их память.

После панихиды, которую совместно провело духовенство разных конфессий, львовянам продемонстрировали фильм о погибших Героях, чьи имена навеки вошли в ряды «Небесной сотни».

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К собравшимся также обратился председатель Львовского областного совета Петр Колодий, который, в частности, отметил: « Душу и тело мы положим за нашу свободу - именно такими словами руководствовались миллионы украинцев на Майдане, борясь за достойную жизнь на родной земле».

Глава областного совета подчеркнул, что среди тех, кто душу и тело положил за нашу свободу являются Герои УПА, Сечевые стрельцы, Герои Крут и Герои «Небесной сотни».

«С каждым днем мы все больше осознаем, какими на самом деле были намерения бывшего руководства нашего государства. Нет, это далеко не деньги, которые российский президент дал как ссуду украинскому. Это даже не право скидок на газ... На самом деле на стол обоих этих политиков легла карта Украины, на которой уже совсем скоро планировали наложить карту России. Но этого не дал сделать Майдан. Путин не учел одного - большой силы украинского духа, той искренней и самоотверженной любви наших патриотов к родной земле. Герои «Небесной сотни» шли на смерть, осознавая, что украинская земля, политая их молодой кровью, дрогнет и из нее уйдут враги», - отметил Колодий.

После завершения вече начался концерт - реквием с участием академической капеллы «Трембита».

Также во львовском соборе Святого Юра исполнили «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта в память героев «Небесной сотни».