Порошенко объяснил, как Украина может вернуть Крым

Крым надо возвращать умом. Такое мнение высказал нардеп и кандидат в президенты Петр Порошенко в воскресенье, 30 марта, в эфире ТСН.Тиждень, отвечая на вопрос о том, стоит ли возвращать Крым силой.

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"Относительно отношений с Россией я могу вам сказать как профессиональный дипломат, что страна не может чувствовать себя в безопасности, пока она не имеет прозрачного формата диалога с Российской федерацией. Мы будем иметь очень угрожающее состояние безопасности", - отметил политик.

Порошенко сообщил, что Украина имеет четкую позицию по этому поводу. "Мы должны доказать России - фактор первый - мы никогда не признаем аннексию Крыма. Мы будем для этого применять международную солидарность, судебные механизмы Международного суда справедливости, механизмы Европейского суда по правам человека, позиции санкций, позиции переговорного процесса. Мы должны твердо доказать - Крым будет украинским", - подчеркнул Порошенко.

"Второй выбор Украины - это европейский выбор. Украина намерена не только реализовывать соглашение об ассоциации, но и стать полноценным членом ЕС", - добавил нардеп, отметив, что во всех других вопросах они готовы искать компромиссы с Россией.