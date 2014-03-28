Сегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Крыму

Как сообщает Радио Свобода, об этом сказал председатель Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«28 марта запланировано заседание Совета безопасности ООН, которое также будет посвящено Украине, в частности ситуации в АРК», – сказал Перебыйнис.

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Накануне на заседании Генеральной ассамблеи ООН 100 стран мира проголосовали за резолюцию, которая поддерживает территориальную целостность Украины и называет «референдум» в Крыму недействительным.

Резолюции Генасамблеи не обязательны к исполнению, они декларируют отношение членов ООН к важным мировым проблемам. В Совете безопасности, решения которого принимаются единогласно и обязательны к исполнению, Россия заняла позицию страны-блокировщика из-за непризнания никакой критики своих действий.