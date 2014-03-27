Украина должна быть частью европейской коллективной системы защиты – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский сегодня на брифинге.

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«Конечно, Украина должна быть частью европейской коллективной системы защиты, и поэтому этот вопрос не только для Украины, но и для Европы и международного порядка. Украина – это европейская нация, полноправный член европейского общества во всех смыслах: политических, экономических, а также смыслах безопасности», - отметил он.

«Говоря о долгосрочных планах, есть два главных элемента в нашей позиции (МИД Украины - УНИАН): во-первых – нет такой страны в мире, которая может влиять на украинскую внутреннюю и зарубежную политику, говоря о любых неприсоединениях Украины (к военным альянсам - УНИАН), внеблоковом статусе, украинская нация должна принимать это решение», - подчеркнул Лубкивский.

«Но когда вам угрожают, когда гаранты вашей безопасности просто не соблюдают свои обязательства, то вы всегда будете рассматривать любые средства для того, чтобы защитить свою страны и, очевидно, вы будете думать о коллективных средствах защиты», - сказал он.

В тоже время дипломат отметил, что «этот вопрос нужно вынести нашему народу, и народ будет решать».