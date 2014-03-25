В МИД надеются, что Россия сдержит слово и не нападет на континентальную Украину

В МИД Украины надеются, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал правду, когда обещал, что Россия не намерена вторгаться на континентальную часть Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

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“Мы видим, что российская политика непредсказуема, и это подтвердило все международное сообщество. Мы надеемся, что господин Лавров, говоря, что Россия не имеет планов дальнейших военных действий, говорит о сильной позиции России, и что они этим ограничатся“, - сказал Лубкивский.

Также он сказал, что в случае нападения российских войск Украина будет защищаться.

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Лубкивский отметил, что в Украине не нарушают никаких прав иностранцев, а заявления представителей российской власти о притеснениях иностранцев являются спекуляциями.

Как сообщал УНИАН, 24 марта министр иностранных дел Российской Федерации Лавров заверил и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу, что Россия не нападет на Восточную Украину.

По словам Лаврова, Россия не намерена использовать военную силу в восточных и южных областях Украины.