Шуфрич: где гарантия, что Яценюк не объявит кому-то войну?

Фракция Партии регионов обратилась к Председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ с требованием отозвать свою подпись под заявлением, касающимся присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента член фракции ПР Нестор ШУФРИЧ.

Он отметил, что если этого не произойдет, то будет ставиться вопрос о соответствии А.ЯЦЕНЮКА занимаемой должности.

«Я обращаюсь как к ответственному человеку, если вы таковым является, отзовите свою подпись, отзовите это письмо для обеспечения нормального спокойствия в Украине своими действиями», – заявил Н.ШУФРИЧ.

Он заявил, что «если этого не будет, то, безусловно, понимая, что в ВР есть большинство, которое контролируется НАТО, мы оставляем за собой право действовать адекватно в ситуации как в парламенте, так и вне его пределов».

По словам Н.ШУФРИЧА, в заявлении Председателя ВР речь идет о том, что он не нарушил, ставя подпись под этим письмом, ни Конституцию Украины, ни законодательство, и не вышел за рамки своих полномочий. Член ПР отмечает, что А.ЯЦЕНЮК при этом ссылается на постановление №223-4 от 21 ноября 2002 года, обосновывая свою подпись под заявлением.

Н.ШУФРИЧ же утверждает, что в данном постановлении вообще речь не идет о НАТО, а речь идет о Дне правительства и минимизации ущерба от разрушительного действия паводков и наводнений.

Депутат также напомнил А.ЯЦЕНЮКУ, что тот, будучи министром иностранных дел Украины, заявил, что Бельгия не является членом НАТО, в то время, когда это государство является основателем Альянса.

По словам Н.ШУФРИЧА, если А.ЯЦЕНЮК и в дальнейшем будет делать такие заявления, «то где гарантия, что вы (ЯЦЕНЮК - ред.) кому-то не объявите войну, ссылаясь на постановление об утверждении календарного плана очередной сессии?».

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ. В документе они заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина – НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.