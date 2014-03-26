В Ровно попрощались с Сашком Билым

В Ровном сегодня попрощались с лидером «Правого сектора» в Западном регионе Украины Александром Музычко (Сашком Билым).

Как передает корреспондент УНИАН, гроб с телом Музычко был установлен в Ровненском областном музыкально-драматическом театре. Прощаться с ним пришли тысячи людей.

Напротив театра сформировалась колонна, которую возглавили знаменосцы с Государственными флагами с траурными лентами. В связи с траурной процессией было перекрыто движение транспорта в центральной части Ровно - по улице Соборной.

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В колонне были представители «Правого сектора» со всей Украины, национально-демократических сил, депутаты областного и городского советов, горожане.

Процессия с остановкой возле Свято-Вознесенского собора пронесла гроб к Свято-Покровскому собору где состоялась панихида.

Похоронят Музычко на кладбище "Молодежное" в Ровно неподалеку от могил погибших на Майдане в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, около 9 утра 25 марта сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ровненской области сообщил, что тело Музычко с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью неподалеку от села Бармаки вблизи Ровно. По предварительной версии милиции, Музычко расстреляли неизвестные, которые приехали на трех микроавтобусах. Также сообщалось, что милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 УКУ (убийство).

Вместе с тем ровненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвиняют в этом министра внутренних дел Авакова.

Первый заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов сообщил, что Музычкобыл смертельно ранен из собственного оружия во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» на территории Ривненской области спецоперации по задержанию членов организованной преступной группы.