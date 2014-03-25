В МВД рассказали, как погиб Сашко Билый

Руководитель западноукраинского «Правого сектора» Александр Музычко (Сашко Билый) был смертельно ранен из собственного оружия во время проведения спецоперации спецподразделением УБОП «Сокол» на территории Ривненской области по задержанию членов организованной преступной группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов сообщил на брифинге в Кабинете министров.

Евдокимов отметил, что сотрудники милиции, преследуя Музычко, дважды выстрелили ему в ногу.

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Пытаясь освободится от навалившихся на него милиционеров, Музычко, лежа на земле, сделал три выстрела.

"Вопрос: он сам себя хотел застрелить или он хотел своими выстрелами тремя поразить тех, по ком стрелял первые разы из своего оружия? Две пули навылет - там легкие ранения у него, а одна попадает в сердце", - сказал Евдокимов.

Он также подчеркнул, что действия сотрудников милиции были правильные, законные и в той ситуации профессиональные.

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При этом Евдокимов отметил, что милиция проводит внутреннее расследование действий сотрудников милиции при проведении спецоперации.

Как сообщал УНИАН, около 9 утра 25 марта сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области сообщил, что тело Музычко с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено сегодня ночью недалеко от села Бармаки вблизи Ривного. По предварительной версии милиции Музычко расстреляли неизвестные, которые приехали на трех микроавтобусах. Также было сообщено, что милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 УКУ (убийство).

Вместе с тем ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвиняют в этом министра внутренних дел Авакова.