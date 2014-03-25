В Ривном убили активиста "Правого сектора" Сашка Билого - депутат

Об этом политик написал на своей Facebook-странице.

"Только что сообщили, что убили "Сашка Билого" (Александра Музычко) в Ривном. Два автомобиля подрезали его машину, вытащили, пересадили к себе. Затем выбросили на землю, руки за спиной в наручниках, два выстрела в сердце", - сообщил Доний.

По другим данным, два выстрела были в голову.

Информацию о смерти Билого обнародовал также журналист Александр Курсик, пишет Украинская правда.

Как известно, Сашко Билый стал "звездой" в интернете после того, как там появились несколько скандальных роликов с ним. На одном вооруженный активист выступал на президиуме Ровенского облсовета, на другом - ударил ровенского прокурора якобы за плохое расследования дела об убийстве женщины.

После этого имя Билого начали активно использовать российские журналисты, чтобы проиллюстрировать "страшилки" о радикалов, которые разгуливают по улицам Украины.