Наблюдатели миссии ОБСЕ изучат ситуацию в 10 городах юга и востока Украины

Как передаеть корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил и.о. главы Миссии наблюдателей ОБСЕ Адам Коберацки.

По его словам, в Украину уже прибыли 40 наблюдателей, еще 11 прибудут в Киев сегодня вечером. Наблюдатели уже приступили к обучению и выедут в регионы Украины. При этом миссия ОБСЕ не планирует проводить мониторинг на территории временно оккупированного Крыма.

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Уже в конце следующей недели ОБСЕ предоставит первые отчеты.

Коберацки напомнил, что миссия осуществляется по запросу украинской стороны.

По его словам, миссия призвана внести вклад в уменьшение напряженности и утверждение мира, стабильности и безопасности, а также обеспечить мониторинг и поддержку выполнения всех принципов и обязательств ОБСЕ. С этой целью наблюдатели будут собирать информацию и отчитываться о ситуации в зоне ответственности, устанавливать и отчитываться о фактах инцидентов и о сообщениях об инцидентах, осуществлять мониторинг и поддержку надлежащего отношения к правам человека и основным свободам, способствовать диалогу с целью уменьшения напряженности и нормализации ситуации.

”Мы должны предоставить четкую картинку событий в Украине”, - подчеркнул Коберацки.