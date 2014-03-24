В Гааге началась встреча глав МИД Украины и России - СМИ

В Гааге началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицы. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской делегации.

Как сообщал УНИАН, Дещица возглавляет правительственную делегацию Украины на Саммите по вопросам ядерной безопасности, который состоится 24-25 марта в Гааге (Королевство Нидерланды).

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В рамках Саммита Дещица планирует провести ряд двусторонних встреч, во время которых обсудит, в частности, меры реагирования на военную агрессию Российской Федерации в отношении Украины.