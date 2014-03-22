Подписание соглашения с ЕС сохранит целостность Украины - представитель при ЕС

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

”Мы, наконец, сделали первый важный шаг. По объему он настолько значительный, насколько это было возможно с учетом реалий как в Украине, так и в ЕС”, - сказал Елисеев.

Анализируя последствия подписания соглашения, он отметил, что ”в условиях самого глубокого в новейшей истории Украины общественно-политического и экономического кризиса, который сопровождается военной агрессией со стороны России, Европейский Союз не только на уровне его институтов, но и всех государств-членов засвидетельствовал солидарность с Украиной и стремление развивать дальнейшие отношения с нашим государством на принципах политической ассоциации”.

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Кроме того, как отметил Елисеев, подписание соглашения - ”это поддержка территориальной целостности Украины”. ”Это более тесное сотрудничество в сфере Общей внешней политики и политики безопасности. Это декларация преданности Украины укреплению верховенства права и соблюдению прав и основополагающих свобод человека. Это фиксация намерения Украины ратифицировать Устав Международного криминального суда после внесения соответствующих изменений в Конституцию. Это, в конечном итоге, формальное закрепление цивилизационного выбора Украины в пользу европейских ценностей демократии”, - сказал он.

Продолжая тему, Елисеев обратил внимание на то, что ”за последние недели Украина объективно заставила ЕС «проснуться» и перейти в чрезвычайный режим работы”.

В то же время он признал, что ”соглашение об ассоциации – не идеальное, но это выстраданный документ”. ”Оно является результатом сверхсложного компромисса”, - отметил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 марта, Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.