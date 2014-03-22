Британия готова помочь вернуть Украине из своих офшоров выведенные активы - посол

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры по результатам встречи исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого и посла Великобритании в Украине Саймона Смита.

Как отметил посол, «тщательный сбор доказательной базы, что поможет идентифицировать похищенные средства, на сегодня является приоритетом - ее создание позволит сформировать ориентировочный график возврата этих активов». По мнению посла, расследование следует проводить в мировых финансовых центрах с налоговыми льготами для иностранного капитала, в частности, также на Британских Виргинских островах, Гибралтаре и др.

Исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий отметил, что проблема возвращения присвоенных преступным путем средств неразрывно связана с восстановлением доверия граждан Украины к правоохранительных органов и судебной системы в целом. По словам главы ведомства, «у нас мало времени, надо действовать без промедления».

Читайте такжеНидерланды арестовали многомиллионные счета украинских чиновников

И. о. генерального прокурора сообщил, что следствие изъяло большой массив документации об украденных средств, хотя значительная его часть была повреждена или уничтожена. Олег Махницкий выразил надежду на помощь британских коллег в восстановлении носителей информации, содержащих доказательства преступных действий бывшего руководства государства.