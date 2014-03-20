Солдаты в Новоозерном отказались присягать России

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Сегодня утром представители Черноморского флота России выдвинули личному составу воинской части ультиматум - до 12.00 определиться: желают ли военные перейти на службу в ВС РФ или нет.

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«В 12:00 было объявлено общее построение на плацу части. Всем, кто не пожелал продолжать службу в ВС РФ, было предложено покинуть территорию части, остальные должны были остаться на плацу. В ходе построения на плацу воинской части зазвучал Государственный гимн Украины, а затем марш "Прощание славянки". Под звуки марша личный состав воинской части в полном составе покинул территорию части», - написал Селезнев.