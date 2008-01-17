Омельченко отказался идти заместителем к мэру

“У меня сегодня высокая должность - народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады. Думаю, что уже ни первым, ни третьим заместителем ни к какому мэру не пойду”, - сказал народный депутат, фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, Александр Омельченко во время Интернет-конференции на портале Лига, сообщает официальный сайт блока.

При этом Омельченко заметил, что у него нет желания в чем-либо обвинять нынешнюю власть. “Бездеятельную власть не в чем обвинить, потому проблему нужно решать на уровне руководства страны, что, к сожалению, за последние два года молчаливо наблюдает за тем блудом, который творится в Киеве. Будем вмешиваться, в стороне не останемся”, - заверил Омельченко.

Говоря о нынешнем главе Киеврады Леониде Черновецком и методах управления столицей, Александр Омельченко заявил, что “во времена Черновецкого и его окружения ограбили киевлян так, как это не делали немцы и татаро-монголы”.