Ющенко взялся поднимать программу Тимошенко на новый уровень

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует разработку и внесение в парламент в определенные законодательством сроки Программы деятельности правительства, однако глава государства будет настаивать, чтобы в окончательной редакции настоящего документа были обязательно учтены все его замечания и предложения.

Об этом заявил сегодня на брифинге руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Я.БЕРНАЗЮК обратил внимание на ряд предложений Президента, которые остались не учтенными в Программе деятельности правительства. В документе, в частности, не нашел отображения такой общественно важный вопрос как ликвидация задолженности по зарплате и предотвращение новых долгов на предприятиях всех форм собственности.

Кроме того, отметил Я.БЕРНАЗЮК, правительство не учло предложение Президента относительно необходимости четкой фиксации обязательства Кабмина выполнить конкретные акты главы государства, в частности, указов о мерах по строительству доступного жилья в Украине и улучшению обеспечения граждан жильем, о некоторых мерах по развитию рынка зерна. Правительство также «по непонятным причинам» отказалось сократить на два года (с 2010 на 2008 год) конечный срок подключения всех общеобразовательных учебных заведений к высокоскоростному Интернету, добавил Я.БЕРНАЗЮК.

Президент будет настаивать на исключении из Программы деятельности правительства обязательства разработать изменения к закону о Кабинете министров, отметил Я.БЕРНАЗЮК. В этом контексте он напомнил, что глава государства недавно внес в ВР новую редакцию данного закона, парафированную представителями демократических сил - участниц коалиции. «Соответственно, Президент считает, что ревизии эти договоренности и этот законопроект поддаваться не должны», – отметил руководитель Службы обеспечения связей с ВР и Кабмином.

По убеждению главы государства, из текста Программы также следует изъять намерения правительства предложить свою редакцию закона о внесении изменений в Конституцию, ввиду созданного (согласно недавнему указу Президента) Национального конституционного совета, в который делегированы представители политических сил парламента, общественных организаций и тому подобное. «Учитывая это, Программа деятельности правительства не должна содержать никаких обязательств Кабмина относительно самостоятельного участия в процессе формирования изменений в Конституцию Украины», – отметил Я.БЕРНАЗЮК.

Руководитель Службы обеспечения связей с ВР и Кабинетом министров в то же время отметил, что значительную часть конструктивных и важных предложений главы государства правительство в своей Программе учло.

«Президент считает, что это позволяет поднять Программу деятельности правительства на качественно новый уровень», – сказал Я.БЕРНАЗЮК. Речь идет, в частности, о четко зафиксированных в тексте обязательствах Кабмина выполнить конкретные мероприятия. «Правительство тем самым показывает готовность нести политическую ответственность за выполнение этой Программы и тех обещаний, которые дали политики во время избирательной кампании и которые легли в основу коалиционного соглашения и, соответственно, перешли в Программу действий правительства», – отметил Я.БЕРНАЗЮК.

Еще одним позитивным моментом доработанной правительственной программы, по словам Я.БЕРНАЗЮКА, является учет социальных инициатив главы государства в части обязательства обеспечить первоочередное получение жилья многодетными семьями и льготные правила поступления в вузы детей из таких семей.

Как сообщал УНИАН, проект программы “Украинский прорыв: для людей, а не политиков” Кабинет министров Украины утвердил 16 января и передал в парламент.

Сегодня, 17 января, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об одобрении Программы деятельности Кабинета министров Украины "Украинский прорыв: для людей, а не политиков".