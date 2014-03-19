Российские СМИ целенаправленно провоцируют ненависть к украинцам - правозащитники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Общественной комиссии по вопросам расследования и предупреждения нарушений прав человека в Украине, озвученном во время пресс-конференции политологом Михаилом Басарабом.

Он отметил, что аннексия Россией части территории Украины сопровождается информационно-пропагандистской агрессией со стороны российских СМИ.

"Они сознательно и целенаправленно подают искаженную информацию о ситуации в Украине, создают атмосферу ненависти к украинцам и Украине, представляют беспорядки, спровоцированные российской агентурой в некоторых городах юга и востока Украины, как следствие нарушения прав этнических россиян", - сказал он.

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Ввиду этого комиссия заявляет, что такая деятельность нарушает право граждан Украины на получение правдивой информации и провоцирует гражданское противостояние, угрожает гражданскому миру и спокойствию в Украине и создает почву для нарушения основополагающих прав человека.

Также, отвечая на вопрос УНИАН о работе журналистов Крыму и Украине в целом в нынешних условиях, после проведения референдума о присоединении к России, правозащитник Олег Березюк отметил, что украинские журналисты даже в условиях "режима Януковича" работали в условиях демократии.

"В России ситуация совершенно иная. Объяснять почему - не надо. Что там происходит - знают все", - сказал он и добавил, что когда люди живут в условиях авторитарного режима, они лишены права на свободу профессии, что, в первую очередь, касается журналистов и адвокатов.

"Если вы думаете, что будут какие-то правила, которые позволят вам работать так, как вы работали в условиях относительной, но демократии, - этого не будет. Будет жесткая цензура. И российская империя и нынешнее правительство России каждый день это подтверждают своими практическими действиями", - сказал Березюк.

Таким образом, считает он, рассчитывать на возможность объективного освещения информации бесполезно. Такую информацию, по его мнению, придется получать неофициальным путем, и только так можно будет сообщать людям о реальной ситуации на территории Крыма.