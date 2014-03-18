У Фирташа опровергли заявление МИД о его экстрадиции в США

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Group DF.

"Официально сообщаем, что сегодняшнее заявление директора департамента информационной политики МИД Евгения Перебейниса о том, что суд города Вена принял решение об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа к США, не соответствует действительности и является неправдивой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сегодня заявил журналистам о решении суда Вены о экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа к США.

Правоохранительные органы Австрии задержали Фирташа 12 марта в Вене по запросу ФБР США.

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Группа Group DF, собственником которой является Фирташ, сообщила, что "действия правоохранительных органов Австрии по Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".

14 марта Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил Фирташу экстрадиционный арест.

Вместе с тем в суде подчеркнули, что, помимо назначения экстрадиционного ареста, судья принял решение о внесении Фирташем 125 млн евро залога. Если украинский бизнесмен заплатит указанную сумму в полном объеме, пояснили в суде, он будет освобожден из-под стражи под обязательство не покидать территорию Австрии. Сумма залога определена учитывая финансовое состояние обвиняемого и тяжесть инкриминируемых преступлений.