Суд Вены принял решение об экстрадиции Фирташа в США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“17 марта суд Вены принял решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Это решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, в настоящее время Фирташ находится в СИЗО города Вена и может быть освобожден после внесения залога.

Также Перебыйнис сообщил, что Фирташ отказался от встречи с украинскими дипломатами.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Австрии задержали Фирташа 12 марта в Вене по запросу ФБР США.

Группа Group DF, владельцем которой является Фирташ, сообщила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".

14 марта Земельный суд Вены по уголовным делам присудил Фирташу экстрадиционный арест.

В то же время в суде отметили, что, кроме назначения экстрадиционного ареста, судья принял решение о внесении Фирташем 125 млн евро залога. Если украинский бизнесмен оплатит указанную сумму в полном объеме, объяснили в суде, он будет освобожден из-под стражи под обязательство не покидать территорию Австрии. Сумма залога определена, учитывая финансовое состояние обвиняемого и тяжесть инкриминируемых преступлений.