Фирташа задержали бойцы австрийского спецназа возле его офиса

Бизнесмена Дмитрия Фирташа задержали 12 марта вечером силами сотрудников Федерального агентства по преступности и спецназовцами из отдела "Кобра" - это контртеррористическое подразделение специального назначения Австрии, сообщается в спецвыпуске ТСН.

Генеральная прокуратура в Вене объявила Фирташа в национальный розыск на основании многолетних расследований американского Федерального бюро расследований и ордера на арест одного из судов США.

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Задержанный подозревается во взяточничестве и организации террористических формирований. В Австрии информируют, что задержание прошло без инцидентов, несмотря на то, что украинца сопровождала личная охрана. Арестовали предпринимателя просто на улице неподалеку от венского офиса компании. После ареста обвиняемого отвезли в тюрьму в районе Вена-Йозефштадт. В Вене отметили, что арест не связан с политическими изменениями в Киеве, и что американцы расследовали дела против Фирташа с 2006 года.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что не объявляли в розыск известного бизнесмена Дмитрия Фирташа.