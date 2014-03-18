Украина и весь мир не признают аннексию Крыма - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня во время селекторного совещания в Министерстве обороны.

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Он подчеркнул, что обороноспособность Украины будет значительно усилена.

"Никогда не будет проведено отторжение территории нашей страны. Никогда Украина и весь цивилизованный мир не признают аннексию украинской земли", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

Сегодня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин попросил российский парламент принять в состав РФ два новых субъекта - Крым и Севастополь.

Также в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Так называемый «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписал Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.