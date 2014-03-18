Путин: Войска РФ не входили в Крым, они и так там уже находились
Владимир Путин продолжает утверждать, что российские войска не входили на территорию Крыма.
Вооруженные силы РФ не входили в Крым и Россия не превышала численность войск, находящихся на базе - 25 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин, передает ИТАР-ТАСС.
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"Да, президент РФ получил от верхней палаты парламента право использовать Вооруженные силы РФ в Украине, но эти правом не воспользовался. Вооруженные силы России не входили в Крым. Они и так там уже находились в соответствии с международным договором. Мы усилили нашу группировку, но при этом даже не превысили предельную штатную численность наших Вооруженных сил в Крыму. Она предусмотрена в объеме 25 тысяч человек. В этом просто не было необходимости", - подчеркнул Путин.