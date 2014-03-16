В Луганской области стартовал «народный референдум»

В Луганской области началось проведение так называемого «народного референдума Луганщины».

Как передает корреспондент УНИАН, в Луганске заполнить бюллетень можно на площади у памятника Тарасу Шевченко. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, возле стола с представителем «референдума» постоянно находятся около 15-30 человек.

По словам ответственной за организацию мероприятия в Луганске Ирины Готман, каждый желающий может высказать свое мнение в течение недели, до 23 марта.

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«Мы проводим социологический опрос населения под названием «народный референдум Луганщины». Сегодня до 17-ти часов заполнить бланки могут жители Луганска, Краснодона, Счастья. В следующие дни будут организованы опросы в других городах области. Пока что решаем организационные вопросы», - сказала Готман.

По ее словам, опрос проходит достаточно активно среди всех слоев населения. «Подходят и молодые люди, и пенсионеры. Это для всех как возможность официально заявить о своем выборе. На данный момент у нас закончились 5 тыс. бланков, срочно допечатываем еще», - отметила она.

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Как считает организатор опроса, данные социологического исследования могут существенно повлиять на политическую ситуацию в стране.

При этом Готман не сообщила, кто будет вести подсчет голосов и обрабатывать результаты «референдума», а также - куда их потом направят. «Это пока что закрытая информация в целях безопасности», - заявила Готман.

Луганский окружной административный суд запретил проведение каких-либо массовых мероприятий в Луганске с 15 по 30 марта.

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Как сообщал УНИАН, инициативная группа из 15 человек подготовила и подала документы о проведении референдума в Луганский городской совет и Луганский областной совет.

Для выражения волеизъявления участникам необходимо при себе иметь паспорт, удостоверяющий гражданство и принадлежность к Луганской территориальной общине, а также «собственноручно ответить на вопросы и заполнить бюллетень утвержденной формы».

На обсуждение на «народном референдуме» предлагаются следующие вопросы: «1. Вы доверяете временно исполняющему обязанности Президента Украины и назначенным им лицам? 2. Вы поддерживаете снижение социальных выплат и отмену льгот по требованию МВФ? 3. Вы поддерживаете статус Луганской области как субъекта федерации в составе Украины? 4. Вы поддерживаете амнистию лидерам народного сопротивления Луганщины? 5. Вы поддерживаете вступление в Таможенный союз?».

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Председатель Луганского областного совета Валерий Голенко официально заявил, что «в Украине нет закона о местном референдуме». «Объявить его мы просто не можем. Даже если депутаты соберутся, примут такое решение, оно будет отменено тут же, моментально. А те, кто только и ищет повод, чтобы разобраться с Луганщиной, заткнуть рот несогласным, получат в руки дополнительный козырь. Незаконное решение депутатов станет основанием, чтобы принять постановление Верховной Рады Украины, например, о досрочном роспуске Луганского областного совета», - заявил он.

При этом Голенко подчеркнул, что поддерживает инициативу луганчан о сборе подписей для проведения всеукраинского референдума по вопросу федеративного устройства Украины. «Конституция определяет, что референдум может быть объявлен именно по народной инициативе. Это просто необходимо, чтобы сохранить целостность нашей страны», - заявил председатель облсовета.