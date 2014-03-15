Суд разрешил пророссийским сепаратистам проводить двухдневный митинг в Донецке

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

"Суд отказал в удовлетворении иска Донецкого горсовета о запрете митингов. Судьи Грищенко, Давыденко, Кошкош. Аргумент: нет доказательств опасности", - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Донецке на митинге милиция сама просила людей стать на колени Как сообщалось ранее, пророссийские силы Донецкой области собирают 15-16 марта массовые митинги в поддержку "референдума" об отделении Крыма от Украины. Вхождение Крыма в состав РФ участники митингов считают первым шагом на пути присоединения к России и юго-востока Украины. Проводимые в Донецке мероприятия подобного рода проходят под российскими флагами и сепаратистскими лозунгами. Дважды "мирные" митинги заканчивались захватом здания Донецкого областного совета/областной государственной администрации, а 13 марта на площади Ленина пророссийские активисты напали на участников митинга за единство Украины – погиб одни человек.

14 марта Донецкий городской голова Александр Лукьянченко выступил с заявлением относительно трагических событий на площади Ленина 13 марта, во время которых погиб человек.

"На 15 и 16 марта в Донецкий городской совет поступили заявки от различных организаций на проведение массовых акций. Учитывая сложившуюся ситуацию, городской совет немедленно обратится в суд с иском о приостановлении права на проведение митингов в эти сроки. Никакие акции не стоят человеческой жизни", - заявил мэр Донецка.