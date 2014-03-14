Яценюк о переговорах с Россией: протягиваем руку - получаем ствол

Об этом заявил в заключительном слове на заседании Совета безопасности ООН премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает ТСН.

Он отметил, что неслучайно единственным языком, кроме государственного украинского, который упоминается в статье 10 Конституции Украины, является русский язык.

Яценюк отметил, что новая власть имеет целью защитить права каждого гражданина и каждой меньшинстве - языковой, национальной, религиозной и т.д.

Премьер отметил, что все вопросы относительно обеспечения прав русских и русскоязычного населения в Украине правительство готово решить путем переговоров. Но Россия на них не идет.

"Мы протягиваем руку России - получаем оружейный ствол", - пожаловался Яценюк.

И подчеркнул, что несмотря на это, официальный Киев до сих пор готов к переговорам и компромиссу.