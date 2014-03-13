В Донецке на антивоенном митинге произошла драка, погибли два человека, пострадало около 50-ти. Все подробности

Продолжение: Погибший в Донецке был пресс-секретарем местной ячейки ВО "Свобода"

Погибший в Донецке во время нападения пророссийских активистов на митинг за единство Украины – активист областной организации ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский.

Продолжение: Погибших в столкновениях в Донецке уже двое

Подтверждены две смерти во время столкновений в Донецке между пророссийскими активистами и митингующими за единство Украины.

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«По данным медиков на 21 час четверга, 13 марта, в результате столкновений между участниками двух митингов на площади Ленина в Донецке, погиб один человек", - говорится в сообщении департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации..

Мужчина, которому 22 года, житель Донецка, умер в машине скорой помощи от ножевого ранения.

Всего обратились к медикам на месте 17 человек, из которых двоим оказана помощь на месте, они отпущены домой, двое доставлены в областную травматологию, один - в горбольницу No. 17, одиннадцать - в нейрохирургию Калинина.

Информацию о трех и более погибших медики не подтверждают.

Пострадавшие в результате драки есть с обеих сторон.

Сегодня в Донецке с 18:00 до 19.00 проходил митинг в поддержку целостности Украины. Люди самоорганизовались в социальных сетях и вышли на улицу, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики руководства Российской Федерации и проявлений сепаратизма в Украине.

Как сообщает ОстроВ, более 1 тысячи агрессивно настроенных пророссийских активистов напали на участников митинга за единство Украины на площади Ленина. Первоначально они закидывали своих оппонентов яйцами, петардами и дымовыми шашками, а когда митинг закончился, принялись избивать уходящих участников акции.

Возле памятника Ленину пророссийские активисты хотели устроить самосуд над одним из "заукраинцев". Избитого мужчину поставили на колени и попытались "судить" его. При этом многие участники пророссийской акции выступили против самосуда. "Мы не фашисты", - говорили они.

Вмешавшаяся милиция вывела пострадавшего. Его отвели в машину скорой помощи.

Милиция задержала наиболее агрессивных пророссийских активистов, мешающих проведению митинга за единую Украину. Однако 500 активистов прорвались к автозаку и начали требовать выпустить задержанных. Они кричали: "Выпускай!", раскачивали автозак и пробили колеса милицейским машинам.

Милиция под натиском пророссийских активистов отпустила задержанных за нападение на митинг в защиту единства Украины в Донецке

"Новости Донбасса" вели трансляцию митинга, записи доступны ниже: