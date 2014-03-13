Погибший в Донецке был пресс-секретарем местной ячейки ВО "Свобода"

23:17, 13 марта 2014
Политика
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Погибший в Донецке во время нападения пророссийских активистов на митинг за единство Украины – активист областной организации ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский. 

Донецк, митинг, убитый / Sergei Grits

Об этом на свой странице в "Фейсбуке" написал руководитель областной "Свободы" Игорь Славгородский. 

"Один из погибших сегодня в Донецке свободовец Дмитрий Чернявский", - написал он. 

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Долгое время Чернявский был пресс-секретарем ДОО "Свобода". 

Как сообщили в сообществе Евромайдан в Фейсбук, количество жертв столкновений в донецке возросло до двух человек. Информация о третьей жертве уточняется

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