Погибший в Донецке был пресс-секретарем местной ячейки ВО "Свобода"
23:17, 13 марта 2014Политика
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Погибший в Донецке во время нападения пророссийских активистов на митинг за единство Украины – активист областной организации ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский.
Погибший в Донецке был пресс-секретарем местной ячейки ВО "Свобода" / Sergei Grits
Об этом на свой странице в "Фейсбуке" написал руководитель областной "Свободы" Игорь Славгородский.
"Один из погибших сегодня в Донецке свободовец Дмитрий Чернявский", - написал он.
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Долгое время Чернявский был пресс-секретарем ДОО "Свобода".
Как сообщили в сообществе Евромайдан в Фейсбук, количество жертв столкновений в донецке возросло до двух человек. Информация о третьей жертве уточняется
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