Погибший в Донецке был пресс-секретарем местной ячейки ВО "Свобода"

Об этом на свой странице в "Фейсбуке" написал руководитель областной "Свободы" Игорь Славгородский.

"Один из погибших сегодня в Донецке свободовец Дмитрий Чернявский", - написал он.

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Долгое время Чернявский был пресс-секретарем ДОО "Свобода".

Как сообщили в сообществе Евромайдан в Фейсбук, количество жертв столкновений в донецке возросло до двух человек. Информация о третьей жертве уточняется