В Бахчисарае российские войска грабят украинскую военную часть

Сегодня в воинской части подъехали три грузовика без номеров. Из них вышли люди в зеленом и начали выносить оружие. В настоящее время председатель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook о том, что на российские военные захватили часть в Бахчисарае и "организовали принятия присяги украинскими военными на верность Крыму и Аксенову".

Об этом стало известно ТСН из собственных источников.

Ранее глава медиа-центра Минобороны Крыма Владислав Селезнев в соцсетях написал, что все офицеры автомобильного батальона ВМС Украины во главе с подполковником Владиславом Садовником, дислоцированные в Бахчисарае, отказались изменять военной присяге на верность народу Украины.