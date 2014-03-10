Аксенов начал формировать в Крыму новую армию для охраны референдума

По его словам, до 16 марта армия будет насчитывать 1500 человек. Верховная рада Крыма наделила полномочиями главнокомандующего вооруженными силами автономии Аксенова. Об этом Аксенов сообщил журналистам лично. "Верховная рада Крыма наделила меня полномочиями премьер-министра автономии, главнокомандующим вооруженными силами и правом формирования вооруженных сил", - заявил он.

Как сообщает ТСН, Аксенов отметил, что "решение о формировании армии Крыма принято в связи с наличием на территории автономии незаконных вооруженных формирований". По данным премьера, 186 добровольцев уже приняли присягу на верность народа Крыма и вошли в состав вооруженных сил. Он уверен, что общая численность крымской армии до референдума 16 марта достигнет 1500 человек.

"Они будут охранять избирательные участки с оружием в руках", - сказал Аксенов.

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Кроме того, он подтвердил, что в перспективе планируется создание военно-морских сил Крыма, отметив, что в случае присоединения Крыма к России сухопутные войска и флот войдут в состав вооруженных сил РФ.

Как известно, 27 февраля новым премьером Крыма был назначен депутат Верховной Рады Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов. Согласно Конституции Украины, премьер Крыма назначается Верховной Радой Автономии по согласованию с президентом Украины. И.о. президента Александр Турчинов своим указом отменил это решение