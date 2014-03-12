В СНБО надеются, что Рада уже завтра примет закон о создании Национальной гвардии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий надеется, что уже завтра Верховная Рада примет решение о создании Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал на брифинге.

"Уже завтра по инициативе СНБО в Верховной Раде Украины будет поставлен на голосование и, я надеюсь, принят закон о Национальной гвардии Украины", - сказал он.

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На сегодняшний день, по словам Парубия, уже более 40 тысяч добровольцев прибыли в мобилизационные пункты для службы в Вооруженных силах Украины.

"Сейчас разработан и будет подан на утверждение Верховной Рады план частичной мобилизации, который предусматривает призыв 20 тысяч добровольцев в Вооруженные силы Украины", - отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что в состав Национальной гвардии будут привлекать добровольцев, а ее функции будут шире, по сравнению с теми функциями, которые сегодня имеют внутренние войска МВД.

В частности, среди заданий Нацгвардии будет обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы, прекращение террористической деятельности и деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований.

"Мы планируем также 20 тысяч человек для призыва в Национальную гвардию Украины", - сказал Парубий и добавил, что уже со вчерашнего дня начинаются учения активистов Майдана, членов Самообороны Майдана по подготовке к призыву в Нацгвардию.

Как сообщал УНИАН, СНБО принял решение о создании на базе внутренних войск МВД Национальной гвардии.

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2 марта заместитель начальника Главного управления - командующего внутренних войск - начальник штаба генерал-майор Александр Кривенко заявил, что руководство внутренних войск готовится к трансформации подразделения в Национальную гвардию Украины.

11 марта Верховная Рада включила для рассмотрения на текущей неделе проект закона “О Национальной гвардии Украины” (рег. №4393).

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что этот законопроект должен быть рассмотрен в комитетах, а в четверг, 13 марта, должен быть вынесен на рассмотрение парламента.