Аваков хочет восстановить Национальную гвардию

"Завтра вносится в парламент Закон о Национальной гвардии Украины. В ближайшее время объявим мобилизацию в Нацгвардию. Двадцать тысяч гвардейцев будут призваны для охраны границ и гражданского порядка в стране. Это - как ответ на дестабилизацию извне. И это не военный ответ - это будет организован ответ гражданского общества", - написал Аваков в Facebook.

Он подчеркнул, что в военкоматах страны запросили мобилизацию "несколько десятков тысяч человек"

"И это вне системной организованной целенаправленной мобилизации в Украине". - подчеркнул министр МВД.

Национальная гвардия Украины - государственная военная формация призвана защищать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, а также жизнь и личное достоинство граждан, их конституционные права и свободы от преступных посягательств и иных антиобщественных действий. Существовала с 1991 по 2000-й год. Расформировал Нацгвардию Леонид Кучма.