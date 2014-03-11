Луганская милиция расследует нападение на тележурналистов "НТН" и "ТРК-Украина"

Об этом сообщает Отдел связей с общественность ГУМВД Украины в Луганской области.

По информации правоохранителей, 10 марта в Ленинский райотдел милиции обратились собственный корреспондент телеканала «НТН», корреспондент «ТРК-Украина», а также видеооператоры указанных телеканалов с заявлением о том, что в 12.30 дня возле здания Луганской облгосадминистрации неизвестные лица (приблизительно 20 человек) препятствовали осуществлению журналисткой деятельности, высказывались нецензурно в их адрес, угрожали физической расправой и заставили операторов отдать флеш-карты с отснятым видео.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 1 ст. 171 УК Украины (преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Луганске участники пророссийского митинга ворвались в здание облгосадминистрации и вывесили из окон 2-го и 3-го этажей флаги России и Беларуси, а также красный флаг с серпом и молотом. Один из митингующих прорвался на крышу снял и разорвал государственный флаг Украины, водрузив вместо него российский триколор. По информации пресс-службы ГПУ, Ленинский районный отдел Луганского горуправления милиции начал досудебное расследование в уголовном производстве по факту захвата здания ОГА. 10 марта в течение дня в Луганске на здании облгосадминистрации три раза меняли флаги.