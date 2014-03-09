Власть России может запретить в Крыму временную сдачу жилья

Государственную думу Российской Федерации 26 февраля был внесен законопроект, который делает невозможной сдачу в аренду жилых помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Законопроект № 461001-6 вносит в статью 17 Жилищного кодекса РФ следующие изменения: "Не допускается предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению граждан в жилых помещениях многоквартирных домов".

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Сейчас законопроект внесен на рассмотрение в профильный комитет - Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, во время курортного сезона многие владельцы жилья в Крыму зарабатывают на сдаче своих квартир туристам. Таким образом, если Крым войдет в состав РФ и закон будет принят, жителей Крыма лишат традиционного заработка.