В Пентагоне восхищаются сдержанностью украинских военных

Об этом в пятницу сообщил министр обороны США Чак Хейгел в ходе телефонного разговора с главой оборонного ведомства Украины Игорем Тенюхом, пишет Газета.Ru со ссылкой на Agence France-Presse..

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Хейгел подтвердил решительную поддержку Вашингтоном суверенитета Украины.

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«Он высоко отозвался о выдержке, которую демонстрируют вооруженные силы Украины, которые не допустили эскалации ситуации», — отметили в Пентагоне.

Хейгел также вновь заявил о поддержке украинского народа и приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.