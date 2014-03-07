Страны СНГ созовут внеочередное заседание Совета МИД Содружества

Об этом УНИАН сообщил постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ Иван Бунечко.

«На заседании мы планируем обсудить ситуацию в отдельных регионах Украины, в частности в Автономной Республике Крым, и принять соответствующее заявление», - сказал Бунечко.

По его словам, на заседании также планируется рассмотреть предложение Украины о проведении внеочередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 12 марта в Киеве.

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Заседание Совета постпредов пройдет в закрытом режиме.

Как сообщалось, Украина предлагала провести внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ 7 марта в Киеве, однако ряд стран высказались за перенос встречи.

Очередное заседание СМИД СНГ запланировано на 4 апреля и должно пройти в Москве.