Страны СНГ созовут внеочередное заседание Совета МИД Содружества

17:20, 07 марта 2014
Политика
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Внеочередной Совет постоянных и полномочных представителей стран СНГ при уставных и иных органах Содружества рассмотрит 11 марта предложение Украины о проведении внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.

СНГ обсудит вопрос Крыма

Об этом УНИАН сообщил постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ Иван Бунечко.

«На заседании мы планируем обсудить ситуацию в отдельных регионах Украины, в частности в Автономной Республике Крым, и принять соответствующее заявление», - сказал Бунечко.

По его словам, на заседании также планируется рассмотреть предложение Украины о проведении внеочередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 12 марта в Киеве.

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Заседание Совета постпредов пройдет в закрытом режиме.

Как сообщалось, Украина предлагала провести внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ 7 марта в Киеве, однако ряд стран высказались за перенос встречи.

Очередное заседание СМИД СНГ запланировано на 4 апреля и должно пройти в Москве.

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