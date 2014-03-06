Войска РФ блокируют объекты на границе в Крыму, пограничники сдаваться отказались

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в частности, заблокированным остается административное здание Азово-Черноморского регионального управления. Его контролируют до 50 вооруженных лиц и местных экстремистов.

В Симферопольском пограничном отряде и отделе пограничной службы «Керчь», Керченском и Севастопольском отрядах морской охраны постоянно находятся до 50 вооруженных лиц в специальной экипировке.

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Паромную переправу «Крым» блокирует группа до 100 вооруженных российских военных.

Под постоянным контролем также находятся отдел пограничной службы «Симферополь» и аэропорт Симферополя.

Ночью также были атакованы отдел пограничной службы «Евпатория» и мобильная пограничная застава «Массандра». Пограничники заставы предложение сдаться категорически отвергли.

На большинстве объектов захватчики ограничивают допуск персонала Госпогранслужбы в подразделения и в ультимативной форме требуют перейти на сторону самопровозглашенного правительства Крыма. При этом, на пограничников осуществляется морально-психологическое давление, шантаж, угрозы, а также имеют место предложения подкупа со стороны российских силовиков.

Невзирая на это, пограничные подразделения продолжают выполнять задания по охране государственной границы Украины и проявляют высокий уровень патриотизма и гражданской сознательности, преданности Украине. Они не покинули свои подразделения, не сложили оружие и не передали агрессорам систему управления границей Украины.

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Корабельно-катерный состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины осуществляет охрану территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны Украины.

Военные корабли российского флота блокируют Керченский пролив и Севастопольскую бухту.

«Украинских пограничников удивляют заявления должностных лиц Российской Федерации о том, что военнослужащие Черноморского флота России находятся в местах постоянной дислокации подразделений, и что люди в военной форме в Крыму не имеют отношения к российской армии, а фотографии военной техники с российскими номерами на территории АР Крым считаются провокацией», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единодушно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом, с 27 февраля вооруженные люди в форме без знаков отличия блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

Украинская власть заявляет, что эти захватчики – российские военнослужащие.

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4 марта Путин не признал наличия в Крыму российских военнослужащих, и сказал, что украинские воинские части блокируют местные «силы самообороны».

5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «чушью» и провокацией многочисленные фото- и видеодоказательства присутствия российских солдат и военной техники в Крыму.