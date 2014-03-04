При поддержке бойцов ЧФ РФ на территорию Украины прорвались вооруженные люди и захватили пограничный отдел «Керчь»

Об этом на своем сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, Госпогранслужба информирует, что сегодня около 19 часов в пункт пропуска для паромного сообщения «Крым-Кубань» на въезд в Украину прибыл паром «Ейск». При осуществлении пограничного контроля двух микроавтобусов в одном из них было обнаружено 7 вооруженных автоматическим оружием и пистолетами человек. Разрешений на ввоз в Украину огнестрельного оружия у данных лиц не было. Требования пограничного наряда по запрету ввоза в Украину огнестрельного оружия были проигнорированы. С прибытием указанных транспортных средств со стороны Украины в пункт пропуска ворвались 10 вооруженных автоматами и пулеметами военнослужащих ЧФ РФ, которые оттеснили пограничный наряд и заняли огневые позиции по периметру.

На следующем пароме в пункт пропуска «Крым-Кубань» прибыло три грузовых автомобиля «КАМАЗ» с вооруженными людьми. Игнорируя все законные требования пограничного наряда, те военные, которые уже находились в пункте пропуска, угрожая пограничникам применением оружия, оттеснили их от парома, а автомобили снова прорвались через пункт пропуска в сторону Украины.

В дальнейшем группа вооруженных лиц на микроавтобусах и «КамАЗах» с применением физической силы захватили место дислокации отдела пограничной службы «Керчь» Госпогранслужбы.

Своими действиями российские военные препятствуют осуществлению пропускных операций и затрудняют выполнение соответствующих межгосударственных соглашений, отмечается в сообщении.