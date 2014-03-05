Суд вынес решение о задержании Аксенова и Константинова

20:32, 05 марта 2014
Политика
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Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия о задержании председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова. 

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Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

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В сообщении сказано, что "указанных лиц оперативники Службы безопасности Украины должны доставить в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей".

Как известно, Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве начатом Главным следственным управлением СБУ в отношении председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

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