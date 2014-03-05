Президент Польши оценивает потери России из-за конфликта с Украиной в $70 млрд за один день

Российская Федерация из-за конфликта с Украиной, спровоцированным захватом российскими военными Крыма, несет самые большие потери среди всех сторон.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение высказал Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польским телеканалам.

"В одном можно быть уверенным, что россияне теряют на этом конфликте больше всех", - сказал он.

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Коморовский обратил внимание на девальвацию российского рубля и обвал на фондовом рынке в понедельник после захвата Крыма.

Он оценил потери России в 70 млрд долларов за один день.

"У меня создается впечатление, что Президент (Владимир) Путин понял, что на конфликте, из-за возможных взаимных санкций, он потеряет больше", - сказал Коморовский.

Как сообщал УНИАН, ЕС и США заявили, что введут санкции против России за агрессию в отношении Украины.

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В свою очередь Президент России Владимир Путин считает, что такие санкции нанесут ущерб всем сторонам.

«О последствиях этих санкций должны, прежде всего, думать те, кто их собирается вводить. Я думаю, что в современном мире, когда все взаимосвязано и один от другого зависит так или иначе, конечно, можно нанести какой-то ущерб, но это будут взаимные убытки», - заявил Путин.