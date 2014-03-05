Действия России в Украине могут быть равнозначны ее выходу из ОБСЕ - представитель организации
05:45, 05 марта 2014Политика
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Фактическое вторжение России в Украину может быть равнозначно ее выходу из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и из обязательств России в отношении евразийской безопасности
Об этом заявила председатель комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Изабел Сантуш, сообщает Радио Свобода.
Это действия 19-го века в 21-м, сказала она, выступая в комитете по человеческому измерению ОБСЕ, сообщил секретариат Парламентской ассамблеи.
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Сантуш подчеркнула, что Россия своими действиями в Украине возбудила сразу несколько основных принципов Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.
Она также призвала глав ОБСЕ рассмотреть последствия таких действий, говорится в сообщении.
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