Действия России в Украине могут быть равнозначны ее выходу из ОБСЕ - представитель организации

Об этом заявила председатель комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Изабел Сантуш, сообщает Радио Свобода.

Это действия 19-го века в 21-м, сказала она, выступая в комитете по человеческому измерению ОБСЕ, сообщил секретариат Парламентской ассамблеи.

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Сантуш подчеркнула, что Россия своими действиями в Украине возбудила сразу несколько основных принципов Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.

Она также призвала глав ОБСЕ рассмотреть последствия таких действий, говорится в сообщении.