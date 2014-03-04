На границе с Россией будет усилен контроль за группами людей, которые въезжают в Украину - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время представления нового председателя облгосадминистрации сказал и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Нас много очень, но единицы нас могут дестабилизировать. Нам нужно сделать одну вещь, нам нужно не позволить себя раскачать и повергнуть в сценарий Абхазии, Приднестровья или какой-то другой буферной зоны. Это не наша функция. Сегодня нами дана команда и на границе с Российской Федерацией будет установлен жесткий контроль относительно пересечения молодчиков с той стороны», - сказал Аваков.

По его словам, «синхронное нападение на Украину происходит по всем северо-восточным областям», но Министерство внутренних дел будет бороться с этими проявлениями.

Читайте такжеВ Донецке на митинге отставки губернатора требовали приезжие россияне«Одновременно в шести городах вчера и позавчера проходили массовые столкновения под одинаковыми лозунгами, одними и теми же методами, с одними и теми же группами лиц. Мы сейчас эту ситуацию будем выявлять, показывать, информировать общество, задерживать и выдворять из Украины этих лиц», - отметил и.о. министра.

Аваков добавил, что сегодня он также будет обращаться к руководителям украинских воинственно настроенных организаций с призывом прекратить эскалацию конфликта.

«Сегодня я буду обращаться ко всем тем, кто возглавляет боевые организации с жестким предупреждением здесь, в Украине, прекратить накалять конфликт. Будем принимать очень четкие и жесткие меры», - отметил он.

«Вместе с тем по всей стране, в Одессе, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, ситуация контролируется», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, в Харькове во время штурма 1 марта здания облгосадминистрации в столкновениях принимали участие также граждане России. В частности, флаг Российской Федерации над зданием ОГА поднял уроженец Москвы.