СБУ ничего не известно о смерти Януковича в Ростове-на-Дону - Наливайченко

СБУ ничего не известно по поводу информации в социальных сетях о том, что якобы экс-президент Виктор Янукович умер сегодня ночью в больнице в Ростове-на-Дону от сердечного приступа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такжеГлава МИД Швеции сравнил Януковича с норвежским нацистом

“Относительно информации о жизни и здоровье Януковича - это ответственность той страны, которая показала его всем средствам информации. Я считаю самым главным заявить, я считаю, что они теперь должны заявить, что наш гражданин Янукович сейчас в безопасности и что его жизни и здоровью ничего не угрожает, потому что он должен предстать перед справедливым судом в Украине”, - сказал Наливайченко.