СБУ ничего не известно о смерти Януковича в Ростове-на-Дону - Наливайченко

12:39, 04 марта 2014
Политика
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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что якобы экс-президент Янукович умер ночью от сердечного приступа.

СБУ нічого не відомо про смерть Януковича / news.nikcity.com

СБУ ничего не известно по поводу информации в социальных сетях о том, что якобы экс-президент Виктор Янукович умер сегодня ночью в больнице в Ростове-на-Дону от сердечного приступа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко.

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“Относительно информации о жизни и здоровье Януковича - это ответственность той страны, которая показала его всем средствам информации. Я считаю самым главным заявить, я считаю, что они теперь должны заявить, что наш гражданин Янукович сейчас в безопасности и что его жизни и здоровью ничего не угрожает, потому что он должен предстать перед справедливым судом в Украине”, - сказал Наливайченко.

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