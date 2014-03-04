ВР может поддержать законопроект, который позволит Кличко участвовать в выборах

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения учета и регистрации налогоплательщиков (№4295).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты поддержали предложение о подготовке этого законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Читайте такжеУкраинцы должны не допустить раскола и уничтожения Украины - Кличко

"Этот законопроект мы обязаны принять, потому что эта позиция в предыдущем законе имела исключительно политический характер, и мы должны ее снять", - отметил председатель ВР Александр Турчинов.

Проектом закона предлагается устранить несогласованность положений Налогового кодекса Украины с законодательством Украины, определяющим правовое содержание гражданства Украины, статус иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине, регулирующим отношения, связанные с регистрацией местожительства лица, говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом авторства народного депутата от "УДАРа" Валерия Карпунцова вносятся изменения в пункт 70.1 статьи 70, где исключается положение, согласно которому физическое лицо, которое является резидентом иностранной страны, то есть не проживает в Украине, может быть взято на учет по месту регистрации своего пребывания (проживания) на территории Украины.

Читайте такжеРусскоязычные смогут получить гражданство РФ только после отказа от имеющегося гражданства - правительство России

Кроме того, в абзаце втором подпункта 170.11.1. пункта 170.11 статьи 170 исключается положение относительно того, что в случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранной страны, оно считается не проживающим в Украине.

Данный закон, после его принятия в целом, вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Предусматривается, что Кабинет министров Украины в месячный срок со дня официального обнародования данного закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом; обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.

Читайте такжеПринявших российское гражданство украинцев зашлют на Магадан и Чукотку

Как сообщалось, 24 октября 2013 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков. Инициатор законопроекта - Кабинет министров. Его приняли 239 депутатов. Против проголосовали 38, 1 - воздержался, не голосовали - 136 депутатов.

После принятия закона трибуну Верховной Рады заблокировали депутаты-оппозиционеры.

Они объяснили, что в законе содержится две поправки, которые могут помешать лидеру «УДАРа» Виталию Кличко баллотироваться на выборах Президента Украины в 2015 году.